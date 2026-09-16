Останина призвала создать федеральный резерв мест в лагерях для детей из приграничья

Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить профильным ведомствам урегулировать вопросы, связанные с учебой и отдыхом детей из приграничных и прифронтовых регионов.