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Останина призвала создать федеральный резерв мест в лагерях для детей из приграничья

Останина призвала создать федеральный резерв мест в лагерях для детей из приграничья

Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить профильным ведомствам урегулировать вопросы, связанные с учебой и отдыхом детей из приграничных и прифронтовых регионов.

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