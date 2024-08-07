В России захотели ужесточить борьбу с контрафактом на маркетплейсах

В России захотели ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на предложения Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) сообщает газета «Ведомости».