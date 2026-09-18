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«Дни, полные очарования»: 25-летняя супруга Александра Петрова показала фигуру в ультрамариновом бикини

«Дни, полные очарования»: 25-летняя супруга Александра Петрова показала фигуру в ультрамариновом бикини

25-летняя Виктория, супруга актёра Александра Петрова, поделилась кадрами с пляжного отдыха. На снимке она запечатлена лежащей на песке в купальнике-бикини цвета ультрамарин.

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