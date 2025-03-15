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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев считает, что Дуглас должен играть за сборную России: «Человек получил гражданство ради чего?»

Защитник «Зенита» вошел в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор, но не попал в окончательную заявку.

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