Kia и Hyundai возвращаются на российский рынок. Когда объявят цены

В феврале текущего года на производственных мощностях бывшего автомобильного завода Hyundai, владельцем которого теперь является AGR Automotive Group, было перезапущено производство всем известных автомобилей, только под другим названием.
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