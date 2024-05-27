На участках М-12 "Автодор" вводит абонементы

Госкомпания "Автодор" вводит абонементы для возможности водителей сэкономить при оплате проезда на участках скоростной платной автотрассы М-12 "Восток", передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу компании.
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