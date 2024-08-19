В мире бьют тревогу из-за оспы обезьян. Чем она опасна и может ли вызвать пандемию?

В африканских странах с начала года заразились тысячи людей Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила быстрое распространение оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня.
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