Глава МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой миру на планете

Global Look Press/Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency Глава МИД Израиля Эли Коэн жестко раскритиковал обращение генсека ООН Антониу Гутерриша к Совбезу организации с требованием обсудить гуманитарное прекращение огня в секторе Газа.
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