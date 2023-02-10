Прокуратура проверила качество питьевой воды во Владимирской области

Жители поселка Бавлены во Владимирской области пожаловались на плохую водопроводную воду. После этого Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила выполнение муниципальным предприятием «Коммунальник» норм закона при оказании услуги водоснабжения.
Жители поселка Бавлены во Владимирской области пожаловались на плохую водопроводную воду. После этого Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила выполнение муниципальным предприятием «Коммунальник» норм закона при оказании услуги водоснабжения.
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