Украинский военкор случайно раскрыл страну — производителя снарядов для ВСУ?

Александр

Ну а что Россия? А Россия ничего, они же нам "друзья". Имея таких "друзей" и враги не нужны. Наши "друзья убивают наших героев СВО, насилуют школьниц, а мы даже пальчиком уже погрозить не имеем права. Если эту тенденцию не остановить, итог не очень понравится всем нам.