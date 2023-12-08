Украинский военкор случайно раскрыл страну — производителя снарядов для ВСУ?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр
Ну а что Россия? А Россия ничего, они же нам &quot;друзья&quot;. Имея таких &quot;друзей&quot; и враги не нужны. Наши &quot;друзья убивают наших героев СВО, насилуют школьниц, а мы даже пальчиком уже погрозить не имеем права. Если эту тенденцию не остановить, итог не очень понравится всем нам.
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13 час.
Андрей
возможно это хохлопровокация.
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9 час.

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