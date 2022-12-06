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В чем опасность искусственного интеллекта

В чем опасность искусственного интеллекта

Основные перспективы развития искусственного интеллекта связаны с созданием и повсеместным внедрением интернета вещей (IoT - Internet of Things), что порождает острую необходимость создания мощных интеллектуальных систем управления этими вещами.

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