СК занялся трагическими родами в автобусе Медвежьегорск-Петрозаводск

Организована проверка по факту смерти новорожденного в рейсовом автобусе в Карелии Следственный комитет организовал проверку после событий, произошедших 5 ноября в рейсовом автобусе, который следовал из Медвежьегорска в Петрозаводск.
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