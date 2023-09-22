ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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1 маленький, неочевидный признак

1 маленький, неочевидный признак

1 маленький, неочевидный признак того, что каждое новое поколение будет жить хуже предыдущего Может, покажусь вам въедливой брюзжащей бабкой, но.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
очень точные  замечания. Чем дальше, тем хуже во многом.
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