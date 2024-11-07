Стилист объяснила смысл красного галстука Трампа, надетого им после выборов

Скороходова объяснила значение красного галстука 47 президента США6 ноября Дональд Трамп объявил себя победителем президентских выборов, набрав 292 голоса выборщиков.
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