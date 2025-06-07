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За нейтралитет русских США придется дорого заплатить

За нейтралитет русских США придется дорого заплатить

Уже несколько недель в США очень активно обсуждается законопроект под громким именем «Закон о санкциях против России 2025 года» (Sanctioning Russia Act of 2025), который предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, включая нефть, газ, уран и нефтехим.

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