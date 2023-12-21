Продукты подорожают в России на 5-20%

Производители и дистрибуторы объявили о повышении отпускных цен на ряд товаров в России, включая молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия, как сообщает "КоммерсантЪ", передает Общественная Служба Новостей.
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