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Комличенко — о дубле в ворота «Факела»: «Я Бакаеву «проставлюсь» обязательно за две голевые»

Форвард «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Факелом» (5:0) в 10-м туре РПЛ.Форвард «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Факелом» (5:0) в 10-м туре РПЛ.

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