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«Хаббл» обнаружил признаки планеты, которая могла возникнуть после смерти звезды

«Хаббл» обнаружил признаки планеты, которая могла возникнуть после смерти звезды

Астрономы обнаружили признаки возможной планеты у белого карлика HS0209+0832, которая могла сформироваться после превращения звезды в её нынешнее состояние.

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