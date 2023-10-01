Постаревшие участники NSYNC выпустили первую за 20 лет песню: хит Better Place возвращает бойз-бэнд

В 2000-х в музыкальном мире все следили за противостоянием двух групп: NSYNC и Backstreet Boys. Если вторые уже давно вернулись на сцену и колесят по миру, то первые, ведомые Джастином Тимберлейком, только готовятся второй раз взойти на Олимп.
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