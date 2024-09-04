Батарея «Буков» с начала СВО сбила более 60 ракет ВСУ над Запорожской областью

В Запорожской области соединения противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» уничтожили с начала спецоперации более 60 реактивных ракет HIMARS производства США и крылатых ракет Storm Shadow, которые были выпущены Вооруженными силами Украины (ВСУ).