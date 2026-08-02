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Спорт Уик-Энд

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Батраков и «Галатасарай», Карпукас и «Зенит» - «Локомотив» официально прокомментировал трансферное обострение вокруг своих лидеров

Батраков и «Галатасарай», Карпукас и «Зенит» - «Локомотив» официально прокомментировал трансферное обострение вокруг своих лидеров

«На сегодняшний день никаких официальных предложений в клуб по Артему Карпукасу не поступало. Также информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и «Галатасараем» не соответствует действительности и не имеет под собой оснований, - заявила сегодня пресс-служба «Локомотива».

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