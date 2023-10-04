Netflix превратил сериал «Игра в кальмара» в крупнейшее реалити-шоу. Победитель заберет домой 5 миллионов долларов

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал неожиданным хитом Netflix в 2021 году. Второй сезон, как ожидается, выйдет в 2024-м, а пока идут его съемки, Netflix хочет монетизировать сериал другим способом.
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