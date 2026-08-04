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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о поражении от ЦСКА по пенальти: «Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс. Было важно, чтобы ребята почувствовали, что это тот «Локомотив», который завоевал бронзу»

Михаил Галактионов высказался о поражении «Локомотива» от ЦСКА по пенальти в FONBET Кубке России. – Я бы отметил разум, хладнокровие и игру в средней линии Еремеева.

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