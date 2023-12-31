Le Figaro: США могут сделать Путину подарок в 2024 году

США, где осенью 2024 года пройдут очередные президентские выборы, могут преподнести президенту России Владимиру Путину величайший подарок в грядущем году - избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.
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