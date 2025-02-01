Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go) ВведениеСредний танк Тип 89 «И-Го» является, наверное, самым обсуждаемым танком по названию самого танка и его модификаций.
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Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go) ВведениеСредний танк Тип 89 «И-Го» является, наверное, самым обсуждаемым танком по названию самого танка и его модификаций.
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