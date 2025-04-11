Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Людей, сделавших для страны большие хорошие вещи, мы возвращаем в обмен на рядовых предателей»

«Людей, сделавших для страны большие хорошие вещи, мы возвращаем в обмен на рядовых предателей»

10 апреля между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки состоялся обмен заключёнными. Операция прошла утром в международном аэропорту г.

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