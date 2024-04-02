Штрафы за задержку авиарейсов увеличены в России

С 1 апреля в России начало действовать новое постановление, увеличивающее штрафы авиакомпаний за задержки рейсов, пишет ТУРПРОМ, оговаривая, что в деньгах получится не так уж много, да и возможности не платить штрафы у перевозчика по-прежнему остаются.