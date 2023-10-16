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Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая

Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая

Итан Хант (Том Круз) из Отряда Миссия Невыполнима, как обычно, сидит в какой-то дыре и дожидается послания от мистера Киттриджа (Генри Черни), в котором Итану предложат совершить невозможное во имя мира во всем мире, причем его, как всегда а таких случаях, заверят в том, что если он с командой попадется, то правительство заявит, что понятия не имеет, кто это такие и на черта они вообще всем этим занимались.

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