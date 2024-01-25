«Галльский петух» раскукарекался: в Париже усиливают поддержку режима Зеленского

Знакомая, проживающая во Франции и приехавшая на новогодние праздники к детям и внукам, рассказала, что французы дружно ненавидят Макрона. Отношение к украинцам изменилось в ху́дшую сторону, видя их наглость и халявничество, а вот к русским французы стали относиться наоборот лучше.

А

Александр

Продолжали бы с сыром и вином, выпендрежем на показах. Что еще надо? Ну, были там пара типов: один известен по школам, другой - во всем хорош, но не к месту. Так, нет. Зудит в одном месте. Ведь, сколько не пыжились, всегда их били.