Глобалист Эмманюэль Макрон явно плохо знает историю страны, которую возглавляет «Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение», – заявил намедни действующий президент Франции Макрон, воспитанник Жака Аттали, изданию France Info.
«Галльский петух» раскукарекался: в Париже усиливают поддержку режима Зеленского
Комментарии
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Natalia Ivanova
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4 час.
НП
Наталья Павлова
Знакомая, проживающая во Франции и приехавшая на новогодние праздники к детям и внукам, рассказала, что французы дружно ненавидят Макрона. Отношение к украинцам изменилось в ху́дшую сторону, видя их наглость и халявничество, а вот к русским французы стали относиться наоборот лучше.
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3 час.
А
Александр
Продолжали бы с сыром и вином, выпендрежем на показах. Что еще надо? Ну, были там пара типов: один известен по школам, другой - во всем хорош, но не к месту. Так, нет. Зудит в одном месте. Ведь, сколько не пыжились, всегда их били.
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1 час.
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