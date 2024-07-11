Стало известно, за кого хочет выйти замуж Ким Кардашьян

Инсайдеры сообщили, что Ким хочет «остепениться» после отношений со звездой американского футбола Оделлом Бекхэмом.
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