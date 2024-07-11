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Стало известно, за кого хочет выйти замуж Ким Кардашьян

Стало известно, за кого хочет выйти замуж Ким Кардашьян

Инсайдеры сообщили, что Ким хочет «остепениться» после отношений со звездой американского футбола Оделлом Бекхэмом.

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