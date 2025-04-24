В Российской академии художеств откроется персональная выставка Владимира Васильева

Российская академия художеств 25 апреля представит персональную выставку произведений Владимира Викторовича Васильева — народного артиста СССР и России, профессора Российской академии театрального искусства (ГИТИС), почетного профессора МГУ, почетного члена РАХ.
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