Археологи Перу нашли хорошо сохранившуюся мумию 5000-летней женщины

Археологи под руководством доктора Рут Шейди Солис обнаружили уникальное захоронение на территории древнего поселения Асперо, одного из центров цивилизации Караль-Супе — старейшей известной цивилизации Америки (ок.
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