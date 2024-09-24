Госсекретарь США Блинкен раскритиковал идеи других стран по миру на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил критику в адрес предложений других государств по мирному разрешению конфликта в Украине, в которых содержится призыв к деэскалации со стороны всех участников.
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