Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Антонио Конте: «Клоппу понравилась игра «Тоттенхэма»? Хорошо. Его мнение важно для нас»

Антонио Конте с сарказмом отреагировал на комплименты Юргена Клоппа. «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (1:2) в 15-м туре АПЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх