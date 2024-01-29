В РФ могут закрепить право на гибкий график для работников в возрасте

Предоставление права на гибкий график работы работникам, находящимся в предпенсионном и пенсионном возрасте, может способствовать поддержанию их активности на трудовом рынке и повысить эффективность их профессиональной деятельности.
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