Протокол ликвидности THORChain запустит TCY 5 мая

THORChain анонсировал запуск нового актива TCY, который станет доступен 5 мая. О токене RUNE. THORChain представляет собой децентрализованный протокол ликвидности, который дает возможность обменивать криптовалюты без участия посредников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии