Ъ: Samsung повысил маркетинговую активность на российском рынке

Покинувшая российский рынок южнокорейская компания Samsung стала активнее рекламировать в России свою продукцию, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
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