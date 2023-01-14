Маршал ВВС Британии Стрингер: “Россия бросила перчатку Западу”

Маршал авиации британской армии в отставке Эдвард Стрингер заявил, что “Россия бросила перчатку Западу” и он полностью вовлечен в российско-украинский конфликт, потому должен передать Украине всю военную технику Киеву, чтобы победить в нем Россию.