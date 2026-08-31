Xiaomi прокачала роутер BE6500: появилась карта покрытия Wi-Fi и многое другое

Обновление до версии 1.0.64 добавило карту покрытия, отдельные сети для устройств умного дома и новые инструменты управления Mesh Xiaomi выпустила обновление прошивки 1.
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