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Xiaomi прокачала роутер BE6500: появилась карта покрытия Wi-Fi и многое другое

Xiaomi прокачала роутер BE6500: появилась карта покрытия Wi-Fi и многое другое

Обновление до версии 1.0.64 добавило карту покрытия, отдельные сети для устройств умного дома и новые инструменты управления Mesh Xiaomi выпустила обновление прошивки 1.

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