Аварійна служба Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» опрацювала більше 10,7 тис викликів від дніпрян

У минулому році аварійно-диспетчерська служба (АДС) Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» оперативно відреагувала на майже 9,5 тис викликів від споживачів, з яких близько 6,5 тис звернень стосувались наявних витоків газу з газових мереж.