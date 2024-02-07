Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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  • Valeriy
    удар по элестроструктуре - это и есть удар по населению!«Энергетическая в...

Аварійна служба Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» опрацювала більше 10,7 тис викликів від дніпрян

Аварійна служба Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» опрацювала більше 10,7 тис викликів від дніпрян

У минулому році аварійно-диспетчерська служба (АДС) Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» оперативно відреагувала на майже 9,5 тис викликів від споживачів, з яких близько 6,5 тис звернень стосувались наявних витоків газу з газових мереж.

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