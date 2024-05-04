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В Беларуси со счетом 50:0 завершился матч 3-го дивизиона. Это крупнейшая победа в истории местного футбола

«Миоры» из Второй лиги Беларуси под эгидой министерства спорта и туризма одержали победу над командой «Россоны» со счетом 50:0.

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