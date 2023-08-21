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В лиге Top Fight подтвердили анонс поединка между Шлеменко и Хамитовым

Глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил анонс поединка между россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Куатом Хамитовым.

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