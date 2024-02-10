Корнеев будет помогать Талалаеву в «Химках» в качестве консультанта

Бывший игрок сборных России и СССР Игорь Корнеев стал тренером-консультантом «Химок». «Речь идет о консультациях по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки», — описал Корнеев круг своих полномочий в интервью «Чемпионату».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии