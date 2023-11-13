Красноярцы поделились радостными моментами из жизни

Читатели NGS24.RU продолжают делиться хорошими новостями, которые произошли с ними. Обсуждение как всегда проходило в нашем телеграм-канале, а в следующие разы мы запустим его еще в нашем паблике во «ВКонтакте».
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