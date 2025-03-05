Лукашенко: Беларусь готова содействовать миру, но не быть посредником

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против посредничества между мировыми державами, сосредоточив внимание на искренней политике и готовности содействовать улучшению международных отношений, если это в силах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии