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Царьград

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Лукашенко: Беларусь готова содействовать миру, но не быть посредником

Лукашенко: Беларусь готова содействовать миру, но не быть посредником

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против посредничества между мировыми державами, сосредоточив внимание на искренней политике и готовности содействовать улучшению международных отношений, если это в силах страны.

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