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Царьград

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Георгий Хачинян раскрыл признаки поддельного шоколада покупателям

Георгий Хачинян раскрыл признаки поддельного шоколада покупателям

Основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян рассказал, как отличить настоящий шоколад. Эксперт советует избегать продуктов с ароматизаторами и пальмовым маслом, уделяя внимание составу.

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