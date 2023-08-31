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Форвард «Металлурга» Коробкин о закрытии аэропорта в Магнитогорске: «Ехать 3-4 часа до Челябинска не составит труда. Лишний раз можно сделать массаж или потянуться»

— Многих беспокоит закрытие аэропорта в Магнитогорске, из-за чего команде придется летать из Челябинска.

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