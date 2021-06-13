Комсомольская правда

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Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета 13 июня 2021

Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета 13 июня 2021

Сегодняшний день в Москве обещает быть самым теплым днем с начала лета текущего года. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, а вода прогреется до 18 градусов тепла, поэтому в столичном регионе уже можно открывать купальный сезон.

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