Сила в правде
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Сила в правде

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Маркетинг и продажи отеля: от предложения к подтвержденной брони

Маркетинг и продажи отеля: от предложения к подтвержденной брони

Гость может выбрать номер и тариф, но до продажи остается еще один шаг. В какой момент выбор становится результатом для отеля? .

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