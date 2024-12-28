Котёл на замке: Великая Новоселка блокирована, пути снабжения ВСУ отрезаны

▪️ Значимый населённый пункт оказался практически изолирован с двух главных направлений. ▪️ В районе западнее Времьевки и Нескучного войска РФ продолжают наступление к дороге, соединяющей Гуляй Поле и Великую Новосёлку.
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